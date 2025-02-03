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Криштиану Роналду не исключил своего возвращения в «Реал»

Криштиану Роналду не исключил своего возвращения в «Реал»
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду не исключил, что может вернуться в «Реал» после завершения карьеры.

«Возвращение в «Реал»? Возможно, после завершения карьеры что-то произойдёт. Мой период в «Реале» — самый счастливый для меня с точки зрения футбола», — приводит слова Роналду Goal со ссылкой на журналиста Эдуардо Агирре.

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 гол, после чего перешёл в «Ювентус». Его действующее контрактное соглашение с «Аль-Насром» рассчитано до 2025 года.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.

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