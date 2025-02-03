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Журналист Николо Скира раскрыл зарплату Серхио Рамоса в новой команде

Журналист Николо Скира раскрыл зарплату Серхио Рамоса в новой команде
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Бывший защитник сборной Испании Серхио Рамос продолжит карьеру в мексиканском «Монтеррее».

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, 38-летний футболист будет зарабатывать в новом клубе порядка € 4 млн в год.

Напомним, последним клубом Рамоса была «Севилья», в которой игрок начинал свою профессиональную карьеру. 38-летний футболист вернулся в родную команду летом 2023 года на правах свободного агента. Ранее защитник также выступал за мадридский «Реал» и французский «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне защитник провёл за «Севилью» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью голами и одной результативной передачей.

Серхио Рамос показал мощную тренировку из зала:

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