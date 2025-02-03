Шунин: если не будет предложений в это межсезонье — объявлю о завершении карьеры

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос о завершении профессиональной карьеры.

«Если не будет подходящего предложения в это межсезонье, объявлю о завершении карьеры. Время идёт – нужно либо продолжать играть, либо заканчивать и заниматься новыми проектами.

Я буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе – «Динамо». Когда начинал, я мог только мечтать об этом. Если всё так и останется, это точно не худший вариант», – сказал Шунин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Антоном Шуниным читайте в ближайшее время на сайте «Чемпионата».