Арендованного у «МЮ» Антони признали лучшим игроком матча в дебютной игре за «Бетис»

«Бетис» поделил очки с «Атлетиком» в матче 22-го тура Ла Лиги – 2:2. Арендованный у «Манчестер Юнайтед» вингер хозяев Антони был признан игроком встречи.

На 15-й минуте встречи Иско открыл счёт, сыграв на добивании после удара бразильца. За 72 минуты на поле футболист создал голевой момент, нанёс 2 удара по воротам (1 в створ и 1 неточный), отдал 20 точных передач из 24 (83%), в том числе 2 ключевые, и сделал 40 касаний мяча.

После 22 сыгранных матчей «Бетис» располагается на девятой строчке в чемпионата Испании, набрав 29 очков. «Атлетик» Бильбао находится на четвёртом месте, заработав 41 очко за аналогичное количество встреч.

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