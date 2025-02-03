Шунин: у «Динамо» один из самых высоких бюджетов — возможно конкурировать с «Зенитом»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сравнил результаты таких клубов РПЛ, как «Зенит», «Динамо» и «Краснодар».

«Любые медали – это всегда плюс. Последний сезон оказался драматичным для нашего клуба: мы могли стать чемпионами, но не получилось. Как минимум улучшить свои позиции и занять второе место или так же быть в тройке будет хорошим результатом. Если немного повезёт, то чемпионство станет большой радостью для всех болельщиков.

Я уже говорил, что на обучении в академии РФС много специалистов из «Динамо». Я вижу, что клуб прогрессирует – последние годы стабильно занимает высокие места. У нас один из самых высоких бюджетов, есть возможность конкурировать с «Зенитом». Да, у «Динамо» не всё стабильно – последний чемпионат это доказал. Сейчас есть сильный соперник – «Краснодар», это клуб, который ментально готов к чемпионству. У Галицкого отличная команда, которая несколько сезонов была близка к первому месту, стабильно в тройке-четвёрке. Планку футболисты держат высокую. Уверен, если бы не такая сложная логистика, соперникам «Краснодара» было бы ещё сложнее», – сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Антоном Шуниным читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.