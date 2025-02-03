«Манчестер Юнайтед» при Амориме установил клубный антирекорд всех времён
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Поражение от «Кристал Пэлас» стало 5-м домашним в АПЛ для «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 64' 0:2 Матета – 89'
Это произошло в седьмом матче команды на «Олд Траффорд» в АПЛ во главе с португальцем, что является худшим показателем в истории клуба, сообщает Opta.
«Юнайтед» Дэвида Мойеса потерпел 5-е домашнее поражение в чемпионате Англии в 14-м матче, Эрика тен Хага – в 28-м, Луи ван Гала – в 30-м, Уле-Гуннара Сульшера – в 31-м, Алекса Фергюсона – в 88-м.
Во главе с Жозе Моуринью и Ральфом Рангником «МЮ» не проигрывал 5 раз дома в АПЛ.
После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.
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