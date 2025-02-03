«Манчестер Юнайтед» при Амориме установил клубный антирекорд всех времён

Поражение от «Кристал Пэлас» стало 5-м домашним в АПЛ для «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.

Это произошло в седьмом матче команды на «Олд Траффорд» в АПЛ во главе с португальцем, что является худшим показателем в истории клуба, сообщает Opta.

«Юнайтед» Дэвида Мойеса потерпел 5-е домашнее поражение в чемпионате Англии в 14-м матче, Эрика тен Хага – в 28-м, Луи ван Гала – в 30-м, Уле-Гуннара Сульшера – в 31-м, Алекса Фергюсона – в 88-м.

Во главе с Жозе Моуринью и Ральфом Рангником «МЮ» не проигрывал 5 раз дома в АПЛ.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

Американский футболист сбежал от проституток, не заплатив им