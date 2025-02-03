Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» при Амориме установил клубный антирекорд всех времён

«Манчестер Юнайтед» при Амориме установил клубный антирекорд всех времён
Комментарии

Поражение от «Кристал Пэлас» стало 5-м домашним в АПЛ для «Манчестер Юнайтед» под руководством Рубена Аморима.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 2
Кристал Пэлас
Лондон
0:1 Матета – 64'     0:2 Матета – 89'    

Это произошло в седьмом матче команды на «Олд Траффорд» в АПЛ во главе с португальцем, что является худшим показателем в истории клуба, сообщает Opta.

«Юнайтед» Дэвида Мойеса потерпел 5-е домашнее поражение в чемпионате Англии в 14-м матче, Эрика тен Хага – в 28-м, Луи ван Гала – в 30-м, Уле-Гуннара Сульшера – в 31-м, Алекса Фергюсона – в 88-м.

Во главе с Жозе Моуринью и Ральфом Рангником «МЮ» не проигрывал 5 раз дома в АПЛ.

После 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

Американский футболист сбежал от проституток, не заплатив им

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас», у Лисандро Мартинеса подозрение на кресты
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android