Легендарный вратарь «Реала» Касильяс высказался о ситуации с будущим Лунина в клубе

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс поделился мнением о вратаре команды Андрее Лунине.

«Быть запасным голкипером в «Реале» непросто. Когда Куртуа и Кепа были травмированы, он провёл выдающийся сезон. Большинство в той Лиги чемпионов, которая была выиграна, было достигнуто благодаря ему. Он сыграл решающие моменты.

Недавно его контракт был обновлён, и это награда за всё это. Лунин заслужил право решать, когда ему уходить, а когда оставаться. Вы заслужили право уйти или принять это. Даже если ты знаешь, кто перед тобой. Тебе придётся выбирать.

Лучшее, что могло с ним случиться, это заслужить уважение и знать, что даже если Куртуа не будет играть, он останется надёжным вратарём для всех. Это важно», — приводит слова Касильяса AS.

Напомним, в текущем сезоне Лунин почти все матчи «Реала» провёл на скамейке запасных.

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