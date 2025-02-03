Рубен Аморим отреагировал на домашнее поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение со счётом 0:2 от «Кристал Пэлас» в АПЛ.

«Во время игры я почувствовал, что команда сделала некоторые вещи хорошо. Мы пропустили два гола, которых могли избежать, что действительно разочаровывает. С матча мы черпаем что-то, но не результат. Сейчас трудный сезон, игроки пытаются по-разному совершенствоваться. Надо двигаться вперёд. Мы больше владели мячом, создавали моменты, но не смогли забить, и в этом была разница сегодня.

Есть ли дополнительное давление во время игры дома? Я этого не чувствовал, но здесь тяжело играть, потому что мы хотим порадовать наших болельщиков. Этот сезон будет таким, я говорил об этом с первого дня. Зимнее трансферное окно? Поскольку в клубе много людей, я сосредотачиваюсь на следующей игре.

Результат очень плохой. Травма Лисандро Мартинеса была тяжелой для команды.

Это нормально, что болельщики испытывают негатив, это трудный сезон для них, но футбол может измениться в определённые моменты. Будем готовиться к следующей игре и двигаться вперед. Лучшие вещи придут», — приводит слова Аморима ВВС.

Напомним, после 24 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков.

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