Отец Эрлинга Холанда отреагировал на победный пост «Арсенала» после разгрома «Ман Сити»

Экс-футболист Альф-Инге Холанд, являющийся отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответил на пост «Арсенала», который «канониры» выложили после разгромной победы в матче 24-го тура АПЛ с «горожанами» (5:1).

«″Эта команда″, которая побеждает во всём. Э-э-э, нет», — написал Холанд в соцсети Х (ранее Twitter), ответив на фото «Арсенала» с матча, которое было подписано: «Эта команда».

Напомним, во время матча игроки «Арсенала» пытались задеть норвежского футболиста «Сити». Так, после первого забитого гола в ворота «горожан» Габриэл Магальянс рассмеялся в лицо Холанду. Затем полузащитник Майлз Льюис-Скелли после своего гола (3:1) сел в позу для медитации, так же сделал норвежец после своего первого забитого гола в АПЛ.