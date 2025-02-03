Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Отец Эрлинга Холанда отреагировал на победный пост «Арсенала» после разгрома «Ман Сити»

Отец Эрлинга Холанда отреагировал на победный пост «Арсенала» после разгрома «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист Альф-Инге Холанд, являющийся отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответил на пост «Арсенала», который «канониры» выложили после разгромной победы в матче 24-го тура АПЛ с «горожанами» (5:1).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«″Эта команда″, которая побеждает во всём. Э-э-э, нет», — написал Холанд в соцсети Х (ранее Twitter), ответив на фото «Арсенала» с матча, которое было подписано: «Эта команда».

Напомним, во время матча игроки «Арсенала» пытались задеть норвежского футболиста «Сити». Так, после первого забитого гола в ворота «горожан» Габриэл Магальянс рассмеялся в лицо Холанду. Затем полузащитник Майлз Льюис-Скелли после своего гола (3:1) сел в позу для медитации, так же сделал норвежец после своего первого забитого гола в АПЛ.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Манчестер Сити»: Холанд сравнял счёт на 55-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android