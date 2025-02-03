Отец Эрлинга Холанда отреагировал на победный пост «Арсенала» после разгрома «Ман Сити»
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Экс-футболист Альф-Инге Холанд, являющийся отцом нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, ответил на пост «Арсенала», который «канониры» выложили после разгромной победы в матче 24-го тура АПЛ с «горожанами» (5:1).
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2' 1:1 Холанд – 55' 2:1 Парти – 56' 3:1 Льюис-Скелли – 62' 4:1 Хаверц – 76' 5:1 Нванери – 90+3'
«″Эта команда″, которая побеждает во всём. Э-э-э, нет», — написал Холанд в соцсети Х (ранее Twitter), ответив на фото «Арсенала» с матча, которое было подписано: «Эта команда».
Напомним, во время матча игроки «Арсенала» пытались задеть норвежского футболиста «Сити». Так, после первого забитого гола в ворота «горожан» Габриэл Магальянс рассмеялся в лицо Холанду. Затем полузащитник Майлз Льюис-Скелли после своего гола (3:1) сел в позу для медитации, так же сделал норвежец после своего первого забитого гола в АПЛ.
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