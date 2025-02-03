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«Гордость задета». Гвардиола — о разгромном поражении «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»

«Гордость задета». Гвардиола — о разгромном поражении «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсенало» (5:1).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«Трудно подобрать слова сразу после такой игры. Гордость задета. Простите, болельщики, которые приехали посмотреть на это. То, как мы играли последние 30 минут, неприемлемо. Лично я и все мы вместе — это не мы.

Неприятно участвовать в этом, когда знаешь, что в таких ситуациях это не твоя команда. Мы были в игре, и счёт был ничейным. Я зол, расстроен тем, как закончилась игра. Я до сих пор не понимаю, почему что-то пошло не так. Страсть к игре у футболистов на месте, у всех правильные намерения. Нам всем нужно держаться вместе», — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, по итогам 24 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

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