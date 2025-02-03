Зидан рассказал о сожалении, что не сыграл в одной команде лишь с одним футболистом

Легендарный французский экс-футболист и тренер Зинедин Зидан рассказал, что сожалеет о том, что так и не смог поиграть вместе с легендой «Манчестер Юнайтед» Полом Скоулзом.

«Совершенно естественно хотеть играть с лучшими игроками, и для меня нет сомнений, что Пол Скоулз — был один из таких футболистов. Мне всегда нравилось наблюдать за его игрой.

Редко встречается такой полноценный футболист, как Скоулз. Я сожалею о том, что мне так и не представился случай сыграть с ним вместе в течение моей карьеры. Он из тех игроков, которых ты хочешь видеть на своей стороне, а не в соперниках, потому что он может создать тебе много проблем», – приводит слова Зидана Give me Sport.

Напомним, Зинедин уже долгое время без футбола. Он покинул «Реал» в 2021 году, с тех пор в качестве главного тренера нигде больше не работал. Ранее ходили слухи, что он может сменить на этом посту рулевого сборной Франции Дидье Дешама.

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