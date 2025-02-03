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Гвардиола рассказал, что происходило в раздевалке «Ман Сити» после разгрома от «Арсенала»

Гвардиола рассказал, что происходило в раздевалке «Ман Сити» после разгрома от «Арсенала»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:5), ответив на вопрос об атмосфере в раздевалке.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«Да, атмосфера в раздевалке команды после поражения была злой и эмоциональной. Так должно быть, когда ты проигрываешь футбольный матч вот таким образом, особенно в последние 25 минут», — сказал испанский тренер на пресс-конференции после окончания встречи.

Напомним, по итогам 24 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» идёт вторым, отставая от «Ливерпуля» на шесть очков, при том что у мерсисайдцев есть матч в запасе.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

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