Полузащитник «Арсенала» Райс рассказал о шансах на чемпионство после разгрома «Ман Сити»

Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о желании «канониров» стать чемпионами английской Премьер-лиги после матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который завершился победой «пушкарей» со счётом 5:1.

«Ливерпуль» по-прежнему значительно опережает нас, особенно после их вчерашней победы. Вы знаете, что нам нужно выигрывать. Мы можем стать чемпионами. Больше всего разочаровывают такие игры, как с «Астон Виллой», когда мы вели со счётом 2:0 и потеряли очки. Мы могли быть ближе к «Ливерпулю». Нам нужно сохранять позитивный настрой, и я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Райса Sky Sports.

Напомним, по итогам 24 туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.