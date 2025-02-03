Полузащитник «Арсенала» Райс рассказал о шансах на чемпионство после разгрома «Ман Сити»
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Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о желании «канониров» стать чемпионами английской Премьер-лиги после матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который завершился победой «пушкарей» со счётом 5:1.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2' 1:1 Холанд – 55' 2:1 Парти – 56' 3:1 Льюис-Скелли – 62' 4:1 Хаверц – 76' 5:1 Нванери – 90+3'
«Ливерпуль» по-прежнему значительно опережает нас, особенно после их вчерашней победы. Вы знаете, что нам нужно выигрывать. Мы можем стать чемпионами. Больше всего разочаровывают такие игры, как с «Астон Виллой», когда мы вели со счётом 2:0 и потеряли очки. Мы могли быть ближе к «Ливерпулю». Нам нужно сохранять позитивный настрой, и я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Райса Sky Sports.
Напомним, по итогам 24 туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.
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