Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Арсенала» Райс рассказал о шансах на чемпионство после разгрома «Ман Сити»

Полузащитник «Арсенала» Райс рассказал о шансах на чемпионство после разгрома «Ман Сити»
Комментарии

Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс высказался о желании «канониров» стать чемпионами английской Премьер-лиги после матча 24-го тура АПЛ с «Манчестер Сити», который завершился победой «пушкарей» со счётом 5:1.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«Ливерпуль» по-прежнему значительно опережает нас, особенно после их вчерашней победы. Вы знаете, что нам нужно выигрывать. Мы можем стать чемпионами. Больше всего разочаровывают такие игры, как с «Астон Виллой», когда мы вели со счётом 2:0 и потеряли очки. Мы могли быть ближе к «Ливерпулю». Нам нужно сохранять позитивный настрой, и я уверен, что всё будет хорошо», — приводит слова Райса Sky Sports.

Напомним, по итогам 24 туров «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
Есть самое крупное поражение в карьере Гвардиолы! «Арсенал» — просто монстры!
Есть самое крупное поражение в карьере Гвардиолы! «Арсенал» — просто монстры!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android