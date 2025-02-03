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Мор: Промес — лучший футболист «Спартака» за последнее десятилетие

Мор: Промес — лучший футболист «Спартака» за последнее десятилетие
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Бывший футболист Эдуард Мор поделился мнением о потенциальном возвращении нидерландского форварда Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Промес — лучший футболист «Спартака» за последнее десятилетие. Я обожаю Квинси, но сейчас надо двигаться вперёд. Промес около года не играл на серьёзном уровне, а нынешний «Спартак» играет в энергозатратный динамичный футбол с мощным прессингом. Боюсь, что Квинси попросту не оправдает завышенных ожиданий болельщиков и его возможное возвращение только смажет впечатление от предыдущей карьеры», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

33-летний Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, а затем снова с 2021 по 2024 год. В составе красно-белых нидерландский нападающий завоевал золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Кубка (2021/2022) и Суперкубка страны (2017). Сейчас Квинси не может покинуть Объединенные Арабские Эмираты, так как ожидает решения по своему делу о возможной экстрадиции в Нидерланды.

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