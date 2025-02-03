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Антон Шунин: встретил в отпуске Сафонова — удивился, что Матвей хорошо играет в волейбол

Антон Шунин: встретил в отпуске Сафонова — удивился, что Матвей хорошо играет в волейбол
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о встрече с голкипером «ПСЖ» Матвеем Сафоновым на отдыхе.

«Изначально мы договорились полететь в отпуск с Костей Тюкавиным, в планах было провести теннисный турнир. Костя классно играет в теннис, я тоже часто тренируюсь последнее время – прогресс уже большой. В Дубае мы пересеклись со многими футболистами, вместе играли в волейбол на пляже. Встретил там и Сафонова. «ПСЖ» дали выходные после победы над «Лансом», где Матвей вытащил несколько послематчевых пенальти, и клуб прошёл дальше в Кубке Франции. Обычно он отдыхает с семьёй в Европе, но в этот раз прилетел в Дубай. Мы много общались о его делах в команде, о тренировках «ПСЖ». Подвигались в волейбол – для меня было удивлением, что Матвей хорошо играет», – сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Антоном Шуниным читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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