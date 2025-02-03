Семшов объяснил, почему Промеса и Малкома не нужно возвращать в РПЛ

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением по поводу слухов о желании бразильского вингера «Аль-Хиляля» Малкома вернуться в санкт-петербургский «Зенит», а нидерландского форварда Квинси Промеса — в московский «Спартак».

«История с Промесом уже закрыта для «Спартака». Надо двигаться вперёд. Даже с очень полезными футболистами когда‑то приходится расставаться. Квинси поддерживает связь с игроками команды и, видимо, хочет вернуться, но не думаю, что это случится. Руководители «Спартака» уже смотрят на других игроков.

То же самое с бывшим зенитовцем Малкомом. Он топ‑футболист, но уже пройденный этап. Если мы будем возвращать одних и тех же игроков, уровень чемпионата России не вырастет. Нужны новые Промесы и Малкомы», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 27-летний Малком выступал за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год. 33-летний Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год, а затем снова с 2021 по 2024 год.