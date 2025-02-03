Антон Шунин рассказал о предложениях из других стран после ухода из «Динамо»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о предложениях продолжения карьеры после ухода из столичного клуба.

«Осенью было предложение из чемпионата Кипра. Достаточно конкретное, мы вели переговоры. Условия не совсем меня устроили. Помимо финансов, есть и другие факторы, которые я учитываю: инфраструктура – у меня семья и трое детей, которые ходят в сад и школу. Нашей семье важно быть вместе – сейчас тяжёлая логистика для полетов в Москву из-за границы. Конечно, важны и задачи команды – летом было предложение из чемпионата Саудовской Аравии от клуба, который только поднялся в Про-Лигу. Сейчас эта команда идёт в зоне вылета.

Если будут интересные предложения, то я их рассмотрю. Я в отличной форме – вернуться на поле не будет проблемой. Чувствую, что могу ещё поиграть на хорошем уровне»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Антоном Шуниным читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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