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«Зенит» готов заплатить € 30 млн за защитника «Фламенго» Уэсли — источник

«Зенит» готов заплатить € 30 млн за защитника «Фламенго» Уэсли — источник
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«Зенит» находится в процессе подготовки предложения для «Фламенго» в размере € 30 млн с целью покупки 21-летнего правого защитника Уэсли Франсы. Об этом сообщает журналист Пабло Рафаэль в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник сообщает, что санкт-петербургский клуб желает заполучить молодого футболиста любой ценой. Ранее сообщалось, что «Фламенго» отказался отпускать игрока в «Зенит» за € 25 млн.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

Напомним, в таблице РПЛ «Зенит» ушёл на зимнюю паузу, находясь на второй строчке.

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