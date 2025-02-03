«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити», громкий обмен звезды НБА. Главное к утру
Лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ, клубы НБА совершат сделку, при которой разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс перейдёт в «Сан-Антонио Спёрс», а лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Зак Лавин отправится в «Кингз», «Рома» сыграла вничью с лидером Серии А «Наполи» в матче 23-го тура. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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