«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити», громкий обмен звезды НБА. Главное к утру

Лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ, клубы НБА совершат сделку, при которой разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс перейдёт в «Сан-Антонио Спёрс», а лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Зак Лавин отправится в «Кингз», «Рома» сыграла вничью с лидером Серии А «Наполи» в матче 23-го тура. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».