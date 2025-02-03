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3 февраля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ, НБА, шахматы, волейбол, АПЛ, Серия А

«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити», громкий обмен звезды НБА. Главное к утру
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Лондонский «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ, клубы НБА совершат сделку, при которой разыгрывающий «Сакраменто Кингз» ДеАарон Фокс перейдёт в «Сан-Антонио Спёрс», а лёгкий форвард «Чикаго Буллз» Зак Лавин отправится в «Кингз», «Рома» сыграла вничью с лидером Серии А «Наполи» в матче 23-го тура. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» со счётом 5:1 в матче АПЛ.
  2. В НБА произошёл очередной обмен с участием звёздного баскетболиста.
  3. «Рома» вырвала ничью на 90+2-й минуте в матче 23-го тура Серии А с «Наполи».
  4. «Спартак» предложил € 17,2 млн за трансфер нападающего АЕКа Леви Гарсии — SportDog.gr.
  5. Две передачи и гол Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вегас».
  6. «Реал Сосьедад» проиграл «Осасуне», Арсен Захарян впервые в сезоне вышел на поле.
  7. Прагнанандха стал победителем турнира Tata Steel Masters 2025. Гукеш — второй.
  8. «Интер» вырвал ничью у «Милана» в концовке матча 23-го тура Серии А.
  9. Волейболистки «Локомотива» нанесли «Динамо-Ак Барс» первое поражение в сезоне.
  10. Пабло Солари подписал контракт со «Спартаком» — Gambeta.
  11. «Миннесота» поместила Кирилла Капризова в долгосрочный список травмированных.
  12. «Зенит» готов заплатить € 30 млн за защитника «Фламенго» Уэсли — источник.
  13. «Кливленд» с разницей +43 разгромил «Даллас» в матче НБА.
  14. ЦСКА является главным претендентом на трансфер хавбека «Ривер Плейт» Вильягра — Пантич.
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