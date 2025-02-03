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«С таким счётом очень сложно смириться». Игрок «Сити» Савио — о разгроме от «Арсенала»

«С таким счётом очень сложно смириться». Игрок «Сити» Савио — о разгроме от «Арсенала»
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Нападающий «Манчестер Сити» Савио прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:5).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Эдегор – 2'     1:1 Холанд – 55'     2:1 Парти – 56'     3:1 Льюис-Скелли – 62'     4:1 Хаверц – 76'     5:1 Нванери – 90+3'    

«Это очень тяжёлый результат для нас. С таким счётом очень сложно смириться, и мы не можем уйти домой, приняв его. Мы должны поднять голову и посмотреть, как мы можем улучшить ситуацию и использовать её в следующих матчах.

Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что одна из замечательных вещей заключается в том, что, даже если мы иногда проигрываем, каждые два дня у нас есть новая возможность исправить эти ошибки. Так что сейчас речь идёт о том, чтобы проявить свой талант, показать, на что мы способны на поле, и исправить ситуацию», — приводит слова Савио официальный сайт клуба.

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