«С таким счётом очень сложно смириться». Игрок «Сити» Савио — о разгроме от «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Сити» Савио прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 24-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:5).

«Это очень тяжёлый результат для нас. С таким счётом очень сложно смириться, и мы не можем уйти домой, приняв его. Мы должны поднять голову и посмотреть, как мы можем улучшить ситуацию и использовать её в следующих матчах.

Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что одна из замечательных вещей заключается в том, что, даже если мы иногда проигрываем, каждые два дня у нас есть новая возможность исправить эти ошибки. Так что сейчас речь идёт о том, чтобы проявить свой талант, показать, на что мы способны на поле, и исправить ситуацию», — приводит слова Савио официальный сайт клуба.