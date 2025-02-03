Тренер «Балтики» Талалаев признался, что ему понравился футболист сборной Северной Кореи

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев признался, что ему приглянулся один футболист сборной Северной Кореи. Во вторник, 4 февраля, «Балтика» проведёт товарищеский матч с национальной командой КНДР. 2 февраля Северная Корея обыграла «Тюмень» (1:0) в контрольном матче.

«Мне понравился один северокорейский игрок, так что… Будем работать! Насколько я знаю, они не выезжают из страны, но всё‑таки будем думать. Если бы этому футболисту ещё пять сантиметров роста добавить, мне кажется, мы бы сегодня встали вокруг поля и не отпустили его», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Мелбет Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.