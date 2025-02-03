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Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Марио Балотелли

Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Марио Балотелли
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34-летний нападающий «Дженоа» Марио Балотелли может продолжить карьеру в «Венеции», также выступающей в Серии А. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Ранее спортивный директор «Дженоа» Марко Оттолини сообщил, что форвард близок к уходу из клуба. Сам Балотелли выражал недовольство своим игровым временем.

Напомним, Балотелли присоединился к «Дженоа» в конце октября в качестве свободного агента. За этот период 34-летний игрок принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями.

На данный момент «Венеция» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 16 очков после 23 матчей.

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