Антон Шунин ответил, есть ли у него желание продолжить карьеру

Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, есть ли у него желание продолжать профессиональную футбольную карьеру.

«Если будет хорошее предложение, хотелось бы ещё поиграть в футбол. Я продолжаю тренироваться – обязательно шесть раз в неделю у меня спорт: футбол, теннис, зал, плавание. В планах развивать свой бизнес – есть несколько важных для меня проектов. Если завершу игровую карьеру, то хочу найти себя в сфере спортивного менеджмента»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Полное интервью с Антоном Шуниным читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.