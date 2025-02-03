«Я вырос в этой майке, пришитой к моей коже». Калабрия трогательно попрощался с «Миланом»

Воспитанник академии «Милана» и бывший капитан клуба Давиде Калабрия трогательно попрощался с «россонери» перед уходом. Ранее стало известно, что защитник пополнит состав «Болоньи».

«Это было невероятное путешествие. Это была целая жизнь. Я вырос в этой футболке, пришитой к моей коже, которая многому меня научила, дала мне столько опыта и сделала меня тем человеком, которым я являюсь сегодня. Мне удалось воплотить в жизнь мечту, которая была у меня с детства, — играть за «Милан». В этой футболке мне удалось победить. Я стал её капитаном. Она была предметом моей гордости. Никто и никогда не сможет стереть эту историю и ту любовь, которую я испытываю к этой команде. Я любил и буду любить каждый момент этого долгого пути. Я всегда отдавал всё, что у меня было, каждый день, надевая эти цвета. Я горжусь тем, что сделал здесь, и очень рад, что встретил так много замечательных людей, которые сопровождали меня на протяжении этих 18 лет.

От первых лет в молодёжном секторе до последних в «Миланелло», который всегда будет для меня как дом. Я мог бы рассказать вам бесконечное количество вещей, но это было бы слишком много… Я просто хочу сказать, что это было очень приятно, с первого до последнего момента, и что я буду очень скучать по вам. По всем вам, по всем фанатам, я действительно счастлив, что встретил вас, я всегда буду любить вас. Спасибо вам от всего сердца за всё», — написал Калабрия на своей странице в соцсетях.