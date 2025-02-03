Дюков прокомментировал слова представителя УЕФА о возможном возвращении России в 2025 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал слова представителя УЕФА о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году.

— Есть ли под словами представителя УЕФА реальная работа и подвижки к возвращению на международную арену?

— Зоран Лакович — ответственный человек. Если он выходит на трибуну и говорит такие слова… Был бы он безответственным человеком, не работал бы в УЕФА на такой серьёзной должности, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.