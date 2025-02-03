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Индзаги: несмотря на три незасчитанных гола, «Интер» сумел извлечь хоть что-то из дерби

Индзаги: несмотря на три незасчитанных гола, «Интер» сумел извлечь хоть что-то из дерби
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал ничейный результат в дерби с «Миланом» (1:1) в рамках 23-го тура Серии А.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Рейндерс – 45'     1:1 де Врей – 90+3'    

«Я могу только похвалить команду за то, как она преодолела все препятствия в этот вечер. Три незасчитанных гола, три удара в створ и очевидный неназначенный пенальти. Несмотря на это, мы сумели извлечь из игры хоть что-то. Я также должен отдать должное «Милану», потому что они тоже играли очень хорошо и не сдавались, они команда с качеством.

Я не хочу много говорить о пенальти, потому что это широкая дискуссия, но у нас было четыре или пять подобных инцидентов, и это начинает меня раздражать. Матч был в наших руках, мы должны были лучше атаковать из глубины, я думаю, мы заслуживали большего по итогам 95 минут игры. Мы заслуживали большего, но футбол таков. Мы отыгрались на 90+3-й минуте, но это дерби, и мы будем двигаться дальше с опущенной головой. Это наш 17-й матч всего за два месяца, и мы хотим идти вперёд», — приводит слова Индзаги официальный сайт клуба.

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