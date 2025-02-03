Слуцкий: не могу произнести имена китайских игроков, поэтому пользуюсь никнеймами

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что у него есть сложности с произношением китайских имён и фамилий. В связи с этим в команде были введены никнеймы — именно по этим условным «прозвищам» Слуцкий понимает, о каком футболисте идёт речь.

«В чём фишка самая крутая, в том, что их реальные имена я произнести не могу. И они мне с самого начала все дали никнеймы. Например, когда мы приходим на пресс‑конференцию, меня китайский журналист спрашивает: «А как вам такой‑то футболист?» Я не понимаю, о ком идёт речь. Мне переводчик переводит: «Как вам Дзе‑Дзе?» — сказал Слуцкий в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Напомним, во главе «Шанхай Шэньхуа» Слуцкий завоевал серебряные медали чемпионата Китая. Также он стал обладателем Суперкубка страны.