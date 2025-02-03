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Шунин: Песьяков — номер один по игре ногами в РПЛ. Иногда ТТД больше, чем у защитников

Шунин: Песьяков — номер один по игре ногами в РПЛ. Иногда ТТД больше, чем у защитников
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Бывший голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о современных требованиях к вратарям. В частности, он отметил, что сейчас голкиперам важно уметь играть ногами.

«Не так давно от вратарей стали требовать хорошо играть ногами. Если раньше задача была просто выбить мяч подальше от ворот, то сегодня каждый тренер хочет, чтобы голкипер играл как защитник. Считаю, что Серёга Песьяков – номер один по игре ногами в нашем чемпионате, об этом не раз говорил и Валерий Карпин. В «Ростове» он иногда набирал больше ТТД в матчах, чем защитники. Причём он отлично работает и правой, и левой»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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