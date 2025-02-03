Президент РФС Дюков: Карпин не говорил со мной о своей усталости

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не говорил ему о своей усталости. Напомним, Карпин возглавляет национальную команду с 2021 года. Параллельно специалист трудится в «Ростове».

«Со мной Карпин не говорил о своей усталости. Мне ничего не известно об этом. К тому же мы совсем недавно договорились о продлении контракта», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.