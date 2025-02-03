Защитник «Зенита» Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится во вторник, 4 февраля, и начнётся в 19:30 мск.
— Первый соперник — ЦСКА, команда хорошо знакома. Чего ждёте от этого матча?
— Это подготовительные матчи. Конечно, всегда хочется побеждать, но сейчас самое главное — хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».
По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».