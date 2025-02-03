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Защитник «Зенита» Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА

Защитник «Зенита» Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится во вторник, 4 февраля, и начнётся в 19:30 мск.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Первый соперник — ЦСКА, команда хорошо знакома. Чего ждёте от этого матча?
— Это подготовительные матчи. Конечно, всегда хочется побеждать, но сейчас самое главное — хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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