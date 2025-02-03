Защитник «Зенита» Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип поделился ожиданиями от предстоящего матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с московским ЦСКА. Встреча состоится во вторник, 4 февраля, и начнётся в 19:30 мск.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B 04 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

— Первый соперник — ЦСКА, команда хорошо знакома. Чего ждёте от этого матча?

— Это подготовительные матчи. Конечно, всегда хочется побеждать, но сейчас самое главное — хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата, — приводит слова Алипа официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».