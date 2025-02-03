Криштиану Роналду рассказал о своём отношении к форварду «Реала» Килиану Мбаппе

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», рассказал о своём отношении к форварду «сливочных» Килиану Мбаппе, а также обратился к фанатам клуба, попросив заботиться о французе.

«Мбаппе? Заботьтесь о нём. Я обращаюсь к болельщикам «Реала». Берегите этого молодого человека. Килиан Мбаппе — очень хороший игрок, «Реал» должен помогать и защищать его. Я не сомневаюсь, что Мбаппе принесёт много счастья болельщикам «Реала». Я очень люблю Мбаппе, и не только из-за истории, что в юности он очень любил Криштиану Роналду, который был его кумиром. Я действительно вижу в нём великого игрока», — приводит слова Роналду Madrid Unversal в соцсети Х (ранее Twitter).