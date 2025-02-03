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Игрок «Спартака» Чернов: опыт побед в чемпионате должен передаваться молодым игрокам

Игрок «Спартака» Чернов: опыт побед в чемпионате должен передаваться молодым игрокам
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Защитник московского «Спартака» Никита Чернов высказался о важности передачи опыта побед молодым футболистам в команде.

— После ухода Селихова в «Спартаке» только Зобнин побеждал в чемпионате России. Этот фактор важен?
— Безусловно, опыт побед в чемпионате должен передаваться молодым ребятам. Рома Зобнин много подсказывает. Мы, ребята, кто постарше, тоже пытаемся донести свои мысли молодым», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 18 сыгранных туров РПЛ «Спартак» располагается на третьей строчке. Подопечные Деяна Станковича имеют в своём активе 37 очков.

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