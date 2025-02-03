Криштиану Роналду: Мбаппе не знает, как играть в роли центрального нападающего

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду, ранее выступавший в составе мадридского «Реала», поделился мыслями о выступлении игрока «сливочных» Килиана Мбаппе на позиции центрального нападающего.

«Если бы я был Мбаппе, я бы играл аналогично с тем, как Криштиану Роналду действовал в роли нападающего. Я бы научил его играть там, если бы был в «Реале». Я не был центральным нападающим, но я играл как центральный нападающий. Люди забывают, что я был вингером. Позиция в атаке немного усложняет жизнь Мбаппе. На мой взгляд, он не знает, как играть в роли нападающего. Дело не в том, что он не знает, в том, что это просто не его позиция», — приводит слова Роналду Madrid Unversal в соцсети Х (ранее Twitter).

Всего в нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 19 матчах чемпионата Испании, в которых он отметился 15 голами и двумя результативными передачами.