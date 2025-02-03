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В «Балтике» прокомментировали подписание экс-игрока «Ростова» Евгения Чернова

В «Балтике» прокомментировали подписание экс-игрока «Ростова» Евгения Чернова
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов рассказал, почему калининградский клуб подписал экс-защитника «Ростова» Евгения Чернова.

«У нас профессиональный селекционный отдел, мы постоянно работаем и ищем футболистов. У нас достаточно большие листы для просмотров игроков. Один из взглядов попал на Чернова. Посмотрели по всем характеристикам и качествам, спортивный отдел согласовывает с тренерским штабом, и приняли общее решение, что он хороший футболист — нас усилит. Так и вышло, тренировки это показывают. Если говорить про его роль, то в нашей команде все игроки основного состава. Тренерский штаб выбирает из готовности на данный момент перед игрой», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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