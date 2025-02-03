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Шунин: в последнем договоре с «Динамо» были нюансы, которые сказались на моём доходе

Шунин: в последнем договоре с «Динамо» были нюансы, которые сказались на моём доходе
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался о влиянии агентов на свою карьеру. Также он поделился мнением об агентской деятельности в целом.

«Влияние агентов? Сложный вопрос. Я работал со своим агентом почти всю карьеру, и в разных ситуациях он мне очень помогал. Я был сконцентрирован на футболе, а он делал свою работу, не посвящая меня в детали. У меня были предложения от разных клубов, в том числе не из России, – агент вёл работу и сообщал мне только о конкретных вариантах. Последний контракт с «Динамо» я подписывал уже без агента, и это было не так просто.

Клуб всегда хочет сделать условия выгоднее для себя. Ты обсуждаешь не только зарплату, контракт – это огромная стопка документов, которую нужно изучить вместе с юристом. В последнем договоре были нюансы, которые сказались на моём доходе.

Агенты работают во всём мире. Да, зарабатывают большие деньги, но и помогают футболистам. Бывает, что агент не может найти клуб своему клиенту или не выходит на связь, – такие истории я тоже знаю. Или, например, стоит выбор между российским и европейским клубами. Агент склоняет игрока к контракту с командой из России, потому что финансовые условия здесь лучше. Хотя очевидно, что для роста и прогресса лучше уезжать в Европу»,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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