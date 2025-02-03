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«Зенит» объявил о присоединении к команде защитника Дркушича

«Зенит» объявил о присоединении к команде защитника Дркушича
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Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» объявила, что словенский защитник Ванья Дркушич присоединился к команде Сергея Семака на зимнем сборе в Абу-Даби. Первую часть нынешнего сезона футболист провёл в сербской «Црвене Звезде» на правах аренды.

«Словенский защитник прибыл в расположение команды Сергея Семака на «Газпром» — тренировочные сборы в ОАЭ. Ванья Дркушич стал игроком «Зенита» 13 августа 2024 года и сразу после этого на правах аренды перешёл в «Црвену Звезду» до конца сезона-2024/2025. В составе сербского клуба он провёл 12 матчей, отметившись в них одним забитым мячом. В январе 2025-го петербуржцы воспользовались правом досрочно вернуть словенца в расположение команды», — сказано в сообщении «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА располагается на шестой строчке. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит».

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