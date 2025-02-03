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«Зенит» предложил € 15 млн за хавбека сборной Португалии — источник

«Зенит» предложил € 15 млн за хавбека сборной Португалии — источник
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Санкт-петербургский «Зенит» ищет усиления в линию полузащиты. Сине-бело-голубые нацелились на хавбека «Бешикташа» и сборной Португалии Жедсона Фернандеша, информирует турецкое издание Sabah.

Согласно сведениям источника, сине-бело-голубые предложили за Фернандеша € 15 млн. Однако «Бешикташ» не хочет отпускать 26-летнего полузащитника дешевле чем за € 20 млн.

Интересно, что «Зенит» уже интересовался Жедсоном ранее. Клуб вёл переговоры по нему прошлым летом и прошлой осенью. Однако сделка так и не состоялась — стороны не сумели найти компромисс.

Помимо «Бешикташа», Фернандеш выступал за «Бенфику», «Тоттенхэм» и ряд других клубов. Transferamrkt оценивает его рыночную стоимость в € 17 млн.

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