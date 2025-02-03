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Маркус Тюрам — о дерби с «Миланом»: больше устал психологически, чем физически

Маркус Тюрам — о дерби с «Миланом»: больше устал психологически, чем физически
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Нападающий «Интера» Маркус Тюрам прокомментировал ничейный результат в дерби с «Миланом» (1:1) в рамках 23-го тура Серии А. Напомним, арбитр не зачитал три гола «нерадзурри». «Интер» ушёл от поражения благодаря голу на 90+3-й минуте.

Италия — Серия А . 23-й тур
02 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
1:0 Рейндерс – 45'     1:1 де Врей – 90+3'    

«Я недоволен, мы всегда хотим побеждать. С учётом того, как складывалась игра, с таким количеством эпизодов, взять очко — это неплохо. Когда ты давишь, а мяч не идёт в ворота, кажется, что это не твой день. Но в конце концов нам удалось забить. В итоге я больше устал психологически, чем физически. Во втором тайме мы вышли на поле с большим желанием, чем в первом, и на самом деле играли лучше», — приводит слова Тюрама Sky Sport Italia.

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