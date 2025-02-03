Мостовой: у Захаряна не должно быть проблем после перерыва, молодость — его преимущество

Бывший футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Напомним, российский хавбек впервые в этом сезоне появился на поле, приняв участие в матче 22-го тура Примеры с «Осасуной».

«После длительного перерыва радостно, что Арсен вышел на поле. Будем надеяться, что выздоровел до конца. У Захаряна не должно быть проблем на поле после длительного перерыва. Молодость – его преимущество. Всё, что не связано с травмами, не вызовет проблем. Главное, чтобы опять не травмировался и набрал форму», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.