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Мостовой: у Захаряна не должно быть проблем после перерыва, молодость — его преимущество

Мостовой: у Захаряна не должно быть проблем после перерыва, молодость — его преимущество
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Бывший футболист «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне. Напомним, российский хавбек впервые в этом сезоне появился на поле, приняв участие в матче 22-го тура Примеры с «Осасуной».

«После длительного перерыва радостно, что Арсен вышел на поле. Будем надеяться, что выздоровел до конца. У Захаряна не должно быть проблем на поле после длительного перерыва. Молодость – его преимущество. Всё, что не связано с травмами, не вызовет проблем. Главное, чтобы опять не травмировался и набрал форму», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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