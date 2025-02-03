Сёмин: если бы я знал, что происходит с Гвардиолой в «Манчестер Сити», был бы выше него

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин поделился мыслями о спаде «Манчестер Сити», который возглавляет испанец Хосеп Гвардиола.

«Если бы я знал, что происходит с Гвардиолой, я был бы выше него. На мой взгляд, негативную роль сыграло отсутствие Родри. Также после большого количества званий команда должна меняться. Третий момент – Гвардиола что-то упустил в подготовке», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 2 февраля, «Манчестер Сити» разгромно уступил «Арсеналу» со счётом 1:5. «Горожане» располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, набрав 41 очко.