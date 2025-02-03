Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рекордсмен «Динамо» Антон Шунин рассказал о стажировке в «Пари НН»

Рекордсмен «Динамо» Антон Шунин рассказал о стажировке в «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей тренерской стажировке в «Пари НН», которая состоялась минувшей весной.

— Осенью вы были на стажировке в «Пари НН». Какие детали вам показались наиболее интересными? Реально ли вынести из этого знания?
— В «Пари НН» работает мой давний знакомый Александр Удальцов – конечно, он поддержал идею моего приезда. Мы сходили на несколько матчей, в том числе второй команды, он рассказал о том, как работает клуб, о его стратегии развития. Я посмотрел на футбол с другой стороны – увидел, как готовят стадион к игре, проводят match day, встречают команду. А с Александром Криворучко мы вместе учимся в академии РФС – он рассказал о том, как работает школа «Пари НН». Это были насыщенные дни!

— Какие клубы из России вам интересны для стажировки в ближайшем будущем?
— Любая стажировка – это новые знания и знакомства. Никогда не знаешь, с кем тебя жизнь сведёт. Казань, Калининград, Сочи – планы у меня обширные,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Материалы по теме
«Буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе». Определяющая зима рекордсмена «Динамо»
Эксклюзив
«Буду счастлив провести всю жизнь в одном клубе». Определяющая зима рекордсмена «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android