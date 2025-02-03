Рекордсмен «Динамо» Антон Шунин рассказал о стажировке в «Пари НН»

Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей тренерской стажировке в «Пари НН», которая состоялась минувшей весной.

— Осенью вы были на стажировке в «Пари НН». Какие детали вам показались наиболее интересными? Реально ли вынести из этого знания?

— В «Пари НН» работает мой давний знакомый Александр Удальцов – конечно, он поддержал идею моего приезда. Мы сходили на несколько матчей, в том числе второй команды, он рассказал о том, как работает клуб, о его стратегии развития. Я посмотрел на футбол с другой стороны – увидел, как готовят стадион к игре, проводят match day, встречают команду. А с Александром Криворучко мы вместе учимся в академии РФС – он рассказал о том, как работает школа «Пари НН». Это были насыщенные дни!

— Какие клубы из России вам интересны для стажировки в ближайшем будущем?

— Любая стажировка – это новые знания и знакомства. Никогда не знаешь, с кем тебя жизнь сведёт. Казань, Калининград, Сочи – планы у меня обширные,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.