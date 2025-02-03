Гендиректор «Рубина» Айбатов: в УЕФА много людей, которые хотят возвращения России

Генеральный директор казанского «Рубина» Александр Айбатов высказался о возможном возвращении России на международную арену.

«Прогнозировать сроки возвращения России на международную арену сложно. Но Зоран Лакович — не единственный функционер УЕФА, придерживающийся такой позиции. В прошлом году я разговаривал с Йозефом Климентом, который был в Москве в качестве почётного гостя. В своё время познакомился с ним на Лиге чемпионов. И Йозеф говорил то же самое. Это не дежурные фразы, а то, что они думают. В УЕФА много людей, которые хотят нашего возвращения. В целом я смотрю на ситуацию оптимистично», — сказал Айбатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.