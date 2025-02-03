Шунин: «ПСЖ» покупал Сафонова за огромные деньги — в будущем рассчитывают как на основного

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Антон Шунин поделился мнением о перспективах российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

— Эксперты гадают, через сколько Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ». У вас есть прогноз?

— Сложный вопрос. У Матвея есть классные качества, чтобы играть на высоком уровне: он резкий, сильный психологически – я помню его матчи в еврокубках и за сборную. Он всегда трезво оценивает свои силы. Ошибка может подкосить любого игрока – это одна из главных проблем футболиста, и уж тем более вратаря, так как у него одна из самых ответственных позиций на поле. Было немало случаев, когда вратарь ломался психологически и не мог вернуться на прежний уровень после ошибок, и дальше его карьера шла на спад. Матвей же всегда говорил: «Да, ошибки – это часть игры, я ошибаюсь, так бывает. Но надо продолжать делать свою работу».

В новой команде всегда нужно время на адаптацию. В тех матчах, в которых Сафонову доверяют, он достойно себя показывает. Понятно, что он конкурирует с Доннаруммой – одним из сильнейших вратарей мира. Но Матвея покупали за огромные деньги – значит, в перспективе рассчитывают как на основного. Я уверен, что уже сейчас он готов конкурировать за место первого номера,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.