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В «Реале Сосьедад» уверены, что Захарян станет ключевым игроком команды в ближайшее время

В «Реале Сосьедад» уверены, что Захарян станет ключевым игроком команды в ближайшее время
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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате прокомментировал дебютный выход Арсена Захаряна на поле в текущем сезоне. Российский хавбек впервые в этом сезоне появился на поле, приняв участие в матче 22-го тура Примеры с «Осасуной».

«Вчера был тяжёлый вечер для команды и Арсена — мы проиграли ещё одно дерби. Состояние Захаряна после матча? Он уже готов и будет продолжать зарабатывать свои минуты на поле. Конечно, болельщики, персонал и товарищи по команде очень довольны, что Арсен вернулся. Мы в клубе верим, что Захарян станет ключевым игроком во второй половине сезона», — приводит слова Мундуате Sport24.

В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах. Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Захарян не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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