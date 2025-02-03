Тренер Захаряна в молодёжке «Динамо» рассказал, с чем могут быть связаны травмы Арсена

Александр Кульчий, тренировавший полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в молодёжной команде московского «Динамо», рассказал, с чем могут быть связаны травмы футболиста.

«Понятно, что уровень сопротивления в Испании и тренировочный процесс совсем другие. Наверное, где-то вопрос в организме, когда ты молодой парень. Тем более играешь там не раз в неделю, а два-три. Где-то мог не выдержать, но это нормально. Главное, чтобы больше не выпадал на большой срок», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Вчера, 2 февраля, Захарян появился на поле впервые с мая 2024 года. В минувшем июле у Захаряна обнаружили травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам в общей группе, однако затем вновь начал заниматься индивидуально из-за дискомфорта в мышцах.