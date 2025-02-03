Сегодня закрывается трансферное окно в топ-5 европейских лиг

Сегодня, 3 февраля, закроется зимнее трансферное окно для пяти лучших европейских первенств. У клубов АПЛ, Бундеслиги, Примеры, Серии А и Лиги 1 остался последний день, чтобы совершить приобретение или осуществить продажу того или иного игрока.

Трансферное окно — период времени, в который футбольные клубы могут совершать трансферы, то есть покупать или брать в аренду игроков других клубов для участия в предстоящих или текущих соревнованиях. Зимнее ТО открылось 1 января 2025 года.

Отметим, что этой зимой состоялось сразу несколько громких переходов. Например, вингер Хвича Кварацхелия сменил «Наполи» на «ПСЖ», нападающий Джон Дюран перебрался из «Астон Виллы» в «Аль-Наср», а защитник Абдукодир Хусанов стал футболистом «Манчестер Сити».