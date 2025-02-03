Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: в «Манчестер Сити» настал момент перестройки

Александр Мостовой: в «Манчестер Сити» настал момент перестройки
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о спаде английского «Манчестер Сити».

«У любой команды бывают спады. Понятно, что бывают хорошие серии, где устанавливаются и бьются рекорды. «Сити» последние лет пять выигрывал много трофеев, тратя миллиарды. Ясно, что с такими деньгами будешь выигрывать. Но настал момент перестройки состава. Кому-то из игроков надоедает, кто-то устал или постарел. Это нормальное явление. Вот кричат некоторые про тренеров. Сейчас, получается, Гвардиола – плохой тренер? Пускай привыкают. Это всё равно сильная команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 2 февраля, «Манчестер Сити» разгромно уступил «Арсеналу» со счётом 1:5. «Горожане» располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, набрав 41 очко.

Материалы по теме
Сёмин: если бы я знал, что происходит с Гвардиолой в «Манчестер Сити», был бы выше него
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android