Александр Мостовой: в «Манчестер Сити» настал момент перестройки

Бывший футболист «Сельты», «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о спаде английского «Манчестер Сити».

«У любой команды бывают спады. Понятно, что бывают хорошие серии, где устанавливаются и бьются рекорды. «Сити» последние лет пять выигрывал много трофеев, тратя миллиарды. Ясно, что с такими деньгами будешь выигрывать. Но настал момент перестройки состава. Кому-то из игроков надоедает, кто-то устал или постарел. Это нормальное явление. Вот кричат некоторые про тренеров. Сейчас, получается, Гвардиола – плохой тренер? Пускай привыкают. Это всё равно сильная команда», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Накануне, 2 февраля, «Манчестер Сити» разгромно уступил «Арсеналу» со счётом 1:5. «Горожане» располагаются на четвёртом месте в таблице АПЛ, набрав 41 очко.