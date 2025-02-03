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Бывший тренер «Крыльев Советов» допустил, что самарский клуб расформируют

Бывший тренер «Крыльев Советов» допустил, что самарский клуб расформируют
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Бывший тренер «Крыльев Советов» Дмитрий Тяпушкин высказался о коррупционном скандале в самарском клубе, а также оценил вероятность того, что команда прекратит существование. В ноябре 2024 года глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что один из руководителей «Крыльев Советов» рассказал ему о существующем долге клуба в размере 36 млн рублей, которые должны были быть выплачены неизвестным, связанным с судейством в российском футболе. По словам чиновника, в отечественном футболе существует коррупционная система, в которую могут быть вовлечены до 10 клубов.

«Не могу сказать, была ли коррупция в «Крыльях Советов». Самара – футбольный город. Но недавно всё дошло до той точки, что команда могла прекратить своё существование. Но благодаря губернатору ситуация выправилась, команда заиграла, в неё пришёл интересный тренер. Мне очень не хочется, чтобы «Крылья» расформировали, но, судя по всему, это возможно. Российский футбол очень потеряет от того, что в этом городе не будет футбола», – приводит слова Тяпушкина Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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