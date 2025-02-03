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Антон Шунин рассказал, кого из российских вратарей хотел бы увидеть в европейских клубах

Антон Шунин рассказал, кого из российских вратарей хотел бы увидеть в европейских клубах
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Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, кого из российских вратарей хотел бы видеть в европейских клубах.

— Кого бы вы хотели увидеть в Европе?
— Во-первых, Игоря Акинфеева. Было бы интересно посмотреть на его сейвы за границей – уверен, у него бы точно получилось. Своей карьерой и трудом он заслуживает огромного уважения. Никогда не был замешан в грязных историях и вёл себя очень достойно.

Во-вторых, Андрея Лунёва – он там уже играл и тоже неплохо действует двумя ногами. Умеет отдать острый пас и начать атаку. Ещё хотелось бы увидеть Агкацева – «Краснодар» заточен на технику, игру ногами, там все вратари играют уверенно и спокойно. Также выделю Латышонка. Он быстро и резко взлетел в «Балтике» и сейчас показывает неплохой футбол в «Зените». Уехать, наверное, может каждый, но будут ли они играть? Это главное,– сказал Шунин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

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