Игрок «Акрон» Бакаев получил тяжёлую травму на тренировке, его прооперируют

Нападающий тольяттинского «Акрона» Солтмурад Бакаев получил перелом ключицы на тренировке команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Бакаев получил травму, которая потребует проведения оперативного вмешательства и дальнейшей реабилитации в расположении клуба. Операция пройдёт в одной из клиник Дубая. Восстановление займёт около шести недель. Солтмурад — сильный духом игрок и, уверен, морально справится с этой ситуацией. Мы всем клубом его поддерживаем и ждём скорейшего возвращения в строй», — приводит слова главного врача «Акрона» Руслана Засиева пресс-служба тольяттинцев.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 16 матчах за «Акрон». Самым результативным сезоном в РПЛ для Бакаева стал сезон-2020/2021, в котором футболист забил два мяча и сделал пять результативных передач в 28 встречах за «Рубин». По итогам 18 туров чемпионата России «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.